Riabilitazione | in Campania mancano almeno mille operatori

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Il personale sanitario tecnico, in ambito assistenziale e riabilitativo, insconta organici insufficienti, servono circaunità in più sui territori delle Asl che salgono a 2 mila se si considerano tutti i 19 profili confluiti nell’Ordine mentre nelle Università ci sono ancora difficoltà per assicurare la formazione”. Così Franco Ascolese, presidente dell’Ordine delle professioni sanitarie di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta intervenuto stamani al Congresso sul trattamento riabilitativo della Sclerosi multipla promosso a Villa Domi dall’Albo dei Terapisti occupazionali. “Chiediamo che Asl e ospedali bandiscano i concorsi. In campo riabilitativo oltre a medici e infermieri servono anche terapisti occupazionali, tecnici ortopedici, educatori, fisioterapisti, logopedisti, ortottisti, terapisti ...