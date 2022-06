Report Ey, Italia meno attrattiva per investimenti in rinnovabili (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Italia perde 2 posizioni (dal 13° al 15° posto) nella classifica mondiale EY sull’attrattività di investimenti e opportunità di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili. Per accelerarne lo sviluppo, sono necessarie misure di semplificazione dell’iter approvativo dei progetti rinnovabili. E’ quanto emerge dalla 59° edizione del Report EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (Recai). Nello scenario attuale, l’Italia passa dal 13° al 15° posto nell’indice che classifica 40 Paesi in base all’attrattività di investimenti e opportunità di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili. In parte questa parziale contrazione dell’attrattività del mercato è confermata anche dalla partecipazione alle aste: la settima asta per le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – L’perde 2 posizioni (dal 13° al 15° posto) nella classifica mondiale EY sull’attrattività die opportunità di sviluppo nel settore delle energie. Per accelerarne lo sviluppo, sono necessarie misure di semplificazione dell’iter approvativo dei progetti. E’ quanto emerge dalla 59° edizione delEY Renewable Energy Country Attractiveness Index (Recai). Nello scenario attuale, l’passa dal 13° al 15° posto nell’indice che classifica 40 Paesi in base all’attrattività die opportunità di sviluppo nel settore delle energie. In parte questa parziale contrazione dell’attrattività del mercato è confermata anche dalla partecipazione alle aste: la settima asta per le ...

