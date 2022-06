Reinhold Messner e il ritrovamento dello scarpone del fratello Günther | “La prova che non l’ho abbandonato”

(Di venerdì 10 giugno 2022) Sul Nanga Parabt, massiccio montuoso del Kashmir, in Pakistan, i contadini hanno trovato unoappartenente a, morto durante una spedizione proprio su quella montagna 52 anni fa insieme a suo. Da quel giorno del 1970 quest’ultimo è stato accusato di averil suo compagno di viaggio, lasciandolo morire: ci sono stati anche alcuni processi, tutti terminati con un nulla di fatto.ha sempre sostenuto che sia stato un incidente – una valanga – a strappargli via l’affetto del. Molti invece sostengono che lo abbia lasciato indietro durante la fase di risalita. Ha pubblicato su Instagram una fotoscrivendo: “La scorsa settimana, la seconda ...

... i contadini hanno ritrovato la seconda scarpa di Günther, che su quella montagna (8.126 metri) perse la vita nel 1970 a soli 24 anni. Il fratelloha pubblicato l'immagine dello ...Lo annunciasui social pubblicando una foto dello scarpone. 'La scorsa settimana, la seconda scarpa di mio fratello Gunther è stata trovata ai piedi del ghiacciaio del Diamir da ...Quando nel 2005 i resti di Guenther furono trovati, Messner aveva deciso di cremarli, seguendo le usanze locali, ma alcune ossa e quel primo scarpone furono riportati in Italia per ulteriori analisi c ...Sabato 18 giugno, alle ore 20.30, Reinhold Messner, sarà ospite della prossima serata “A tu per tu con i grandi dello sport” organizzata da DF Sport Specialist. L’alpinista, esploratore e primo al ...