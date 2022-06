Regione Lombardia | Calenda provoca il centrodestra | “Moratti ottima candidata alla presidenza” E lei | “Riflessioni in corso”

(Di venerdì 10 giugno 2022) Amorosi sensi ozione? Uno, leader di un partito che sta all’opposizione, l’altra numero due della giunta che amministrazione la. Eppure il primo, Carlo, considera la seconda, Letizia, “un’” a fare il presidente di. E vai a capire se è un endorsement reale, un attestato di stima o tattica politica perre unin subbuglio in vista delle prossime elezioni in. Restano le parole del leader di Azione, che già alle comunali di Genova in programma domenica ha deciso di abbracciare (senza simbolo) il candidato diMarco Bucci: “Ci sono persone di grandissima qualità anche nel campo avverso”, ha detto ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Tangenti sulle protesi dentarie in Lombardia. Tre anni fa la denuncia dell’Anticorruzione. Ma la Regione la fece ri… - bb91687509 : @CarloCalenda dice che la Moratti potrebbe essere un buon candidato alla presidenza della Regione… - 7mber : Letizia Moratti, candidata alla presidenza della regione Lombardia con l'appoggio di Calenda. Caro @CarloCalenda st… - RegLombardia : #SostenibilitàInLombardia Il 14/06 a Palazzo Lombardia scopri i risultati dei progetti europei @PLASTECO2 sulla s… - PresidenteUnaep : A 20 anni dall’incidente in cui persero la vita le due colleghe di Avvocatura Regione Lombardia, l’evento del 14/6/… -

Al momento sono 70 le cave dismesse individuate da ANBIin collaborazione conche rispondono ai requisiti previsti per la raccolta e lo stoccaggio delle acque. redazione@oglioponews.non ha mai creduto davvero al problema del cambiamento climatico ed è anche per questo che manca un vero piano di prevenzione e di programmazione e ci troviamo, ancora una volta, ad ...Si tratta dei primi convogli della commessa relativa all’Accordo Quadro e al contratto applicativo firmati da FNM, FERROVIENORD e Alstom a fine novembre 2019, in seguito alla gara bandita grazie ai ...Ricostruito un consistente mercato “nero” di farmaci ottenuti in Italia e e illegalmente esportati in Albania. Dall’Italia arrivavano anche false certificazioni attestanti la necessità dei cittadini a ...