Referendum | Violante | ' sono punitivi | ma c' èquestione morale nella magistratura'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu (Adnkronos) - "Nessuno dei quesiti tocca i problemi di fondo dell'amministrazione della giustizia; questo tema merita ragionamenti radicali e profondi. Lanel passato era messa in pericolo dall'esterno, ora è messa in pericolo dall'interno. La vicenda Palamara e gli scandali connessi hanno fatto emergere una questione. C'è una cultura corporativa, che non tiene conto delle responsabilità proprie di unache fa parte della governance del Paese". Lo dice Luciano, a proposito deisulla giustizia, in una intervista all''Avanti della domenica' in edicola domani con 'Il riformista'. Detta in modo schematico: i magistrati hanno assunto un potere esagerato? "E' vero. La politica e ...