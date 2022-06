(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Domenica e lunedì si vota in molti comuni per le amministrative (tante donne e uomini di Italia Viva candidati: un grande in bocca al lupo a tutti) e per i referendum sulla giustizia, sui quali è calato un silenzio di tomba per intere settimane. Addirittura il servizio pubblico ha trasmesso persino un invito all'astensione mascherato dentro gli interventi comici nelle trasmissioni Rai più seguite. Voterò cinque sì. Econtinueremo laper una giustizia giusta". Così Matteonella enews.

Pubblicità

Mov5Stelle : Renzi lo specialista dei referendum persi, perderà ancora. @GiuseppeConteIT - Mov5Stelle : Stiamo lavorando solo nell'interesse dei cittadini e continueremo a farlo, a partire dalla difesa del… - roberto72764315 : RT @Moonlightshad1: Stragisti, mafiosi, fascisti testimonial e firmatari dei referendum sulla giustizia dei radicali promossi dalla lega e… - TV7Benevento : **Referendum: Renzi, 'voto 5 Sì, comunque vada battaglia continua'** - - ultimora_pol : #Italia Matteo #Renzi: 'Domenica si vota per i referendum. Voterò cinque sì. E comunque vada continueremo la battag… -

Il Sannio Quotidiano

Rimane comunque il contrasto tra la spinta "plebiscitaria" insita nele la democrazia ... previsto per legge, delle riforme costituzionali: non a caso furono Berlusconi, e poia ...Devo dire che in effetti poi quella battaglia deldila vincemmo. Questo sistema di potere però continua a manifestarsi; qui ad Agropoli c'è stato un po' un esaurirsi della spinta ... **Referendum: Renzi, 'voto 5 Sì, comunque vada battaglia continua'** «Schegge di democrazia diretta inserite malamente, o opportunamente, in quella rappresentativa» scrisse una volta Claudio Pavone dei referendum. In effetti, con la democrazia rappresentativa il refere ...Verso il referendum del 12 giugno: quali sono le ragioni del sì e quelle del no per i cinque quesiti sulla giustizia. Dalla Lega al Pd, ecco come voteranno i principali partiti ...