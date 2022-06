Raoul Bova sull’ex moglie Chiara Giordano: “Una battaglia legale che mi ha distrutto” (Di venerdì 10 giugno 2022) Chiara Giordano è conosciuta nel mondo dello spettacolo come l’ex moglie di Raoul Bova, ma è anche la figlia dei due avvocati Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace. La donna è nata nell’agosto del 1973 ed ha, attualmente. Chiara Giordano è madre dei primi tre figli dell’attore: Alessandro Leon Bova, Sophia Bova e Francesco Bova. Da sempre ha avuto una grande passione per gli animali, della quale ha fatto un vero e proprio mestiere. La donna, infatti, è veterinaria ed ha, alle spalle, un bellissimo percorso universitario che l’ha portata a diventare una professionista esperta. Un’altra sua grande passione, però, è il ballo. Quest’ultima è stata messa da parte per dedicarsi alla famiglia e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)è conosciuta nel mondo dello spettacolo come l’exdi, ma è anche la figlia dei due avvocati Francescoe Annamaria Bernardini De Pace. La donna è nata nell’agosto del 1973 ed ha, attualmente.è madre dei primi tre figli dell’attore: Alessandro Leon, Sophiae Francesco. Da sempre ha avuto una grande passione per gli animali, della quale ha fatto un vero e proprio mestiere. La donna, infatti, è veterinaria ed ha, alle spalle, un bellissimo percorso universitario che l’ha portata a diventare una professionista esperta. Un’altra sua grande passione, però, è il ballo. Quest’ultima è stata messa da parte per dedicarsi alla famiglia e ...

