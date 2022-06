Quarto Grado, anticipazioni puntata 10 giugno 2022: i casi di stasera, novità su Liliana Resinovich (Di venerdì 10 giugno 2022) Come ogni venerdì l’appuntamento su Rete 4 è con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità, quello che mette al centro gialli da risolvere e omicidi, che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La morte di Giuseppe Pedrazzini a Quarto Grado Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con il caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato senza vita in un pozzo vicino casa la sera dell’11 maggio scorso a Toano, in provincia di Reggio Emilia. Gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza e di capire perché i familiari, prima indagati, poi scarcerati, avevano messo in vendita il suo trattore e i suoi oggetti agricoli. Il mistero sulla morte di Liliana Resinovich E ancora, al centro della serata anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Come ogni venerdì l’appuntamento su Rete 4 è con, il programma di approfondimento e attualità, quello che mette al centro gialli da risolvere e omicidi, che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La morte di Giuseppe Pedrazzini aQuesta sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà lacon il caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato senza vita in un pozzo vicino casa la sera dell’11 maggio scorso a Toano, in provincia di Reggio Emilia. Gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza e di capire perché i familiari, prima indagati, poi scarcerati, avevano messo in vendita il suo trattore e i suoi oggetti agricoli. Il mistero sulla morte diE ancora, al centro della serata anche ...

