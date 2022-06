“Quando è uscita lei”. Isola dei Famosi, la rivelazione su Lory Del Santo non è ‘cosa buona’ (Di venerdì 10 giugno 2022) Si avvicina la finalissima dell’Isola dei Famosi: il 27 giugno verrà proclamato vincitore il naufrago di questa edizione. Nel frattempo a Cayo Cochinos si torna a parlare di Lory Del Santo, di recente eliminata, una dei concorrenti favoriti per il successo finale. Il suo fidanzato Marco Cucolo ha dovuto alzare bandiera bianca: si è ritirato dall’Isola dei Famosi. Alla fine i problemi fisici hanno avuto la meglio. Questo quanto scritto dall’Isola dei Famosi su Marco Cucolo: “Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l’Isola”. Quindi, è stato riferito di motivazioni di natura medica senza entrare nello specifico. E sul web in molti hanno adesso paura che anche il fratello di Guendalina Tavassi possa abdicare. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Si avvicina la finalissima dell’dei: il 27 giugno verrà proclamato vincitore il naufrago di questa edizione. Nel frattempo a Cayo Cochinos si torna a parlare diDel, di recente eliminata, una dei concorrenti favoriti per il successo finale. Il suo fidanzato Marco Cucolo ha dovuto alzare bandiera bianca: si è ritirato dall’dei. Alla fine i problemi fisici hanno avuto la meglio. Questo quanto scritto dall’deisu Marco Cucolo: “Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l’”. Quindi, è stato riferito di motivazioni di natura medica senza entrare nello specifico. E sul web in molti hanno adesso paura che anche il fratello di Guendalina Tavassi possa abdicare. ...

