Qatar 2022, la Fifa archivia il caso Castillo e l'Ecuador andrà ai Mondiali: finisce l'illusione per Cile e Italia (Di venerdì 10 giugno 2022) Fine dell'illusione sulla possibile partecipazione dell'Italia ai Mondiali di Qatar 2022 e un ripescaggio in extremis. La Commissione disciplinare della Fifa ha deciso di archiviare il procedimento ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 giugno 2022) Fine dell'sulla possibile partecipazione dell'aidie un ripescaggio in extremis. La Commissione disciplinare dellaha deciso dire il procedimento ...

Pubblicità

sportmediaset : La Fifa archivia il caso Castillo: l'Ecuador andrà ai Mondiali #Fifa #Castillo #Qatar2022 #Cile #Ecuador - Agenzia_Ansa : FLASH | Qatar 2022, sfuma il sogno dell'Ucraina, ai Mondiali si qualifica il Galles . La finale playoff a Cardiff v… - DiMarzio : #Calciomercato | #Caicedo non verrà riscattato dall' @Inter, torna al @GenoaCFC. Possibile futuro in #Qatar - zazoomblog : Nessuna speranza per gli azzurri lItalia di Mancini non verrà ripescata in Qatar - #Nessuna #speranza #azzurri… - luciascarpelli : RT @tempoweb: Nessuna speranza per gli #azzurri, l'#Italia di #Mancini non verrà ripescata in #Qatar -