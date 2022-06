Putin punge gli americani | «Paghino per la ricostruzione dell’Afghanistan»

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu – Il presidente della Federazione Russa, Vladmir, è intervenuto sulla questione Afghanistan, invitando glia farsi carico delladel Paese. Infatti, solo nell’estate scorsa gli Stati Uniti hanno abbandonato l’Afghanistan dopo una occupazione ventennale ed un lungo conflitto militare. Le parole diCome riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, in un colloquio con il presidente del Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedov,si sarebbe espresso in questo modo: «Gli Stati Uniti e i loro alleati si devono assume la responsabilità e i costi delladopo la guerra». Secondo il premier russo, la presenza degli Usa «ha portato il Paese a un punto critico». Un invito che suona in realtà come ...

