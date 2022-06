Putin: “Noi come Pietro il Grande, riconquistiamo e consolidiamo” (Di venerdì 10 giugno 2022) L'invasione dell'Ucraina come la guerra dello zar Pietro il Grande contro la Svezia: a tracciare il rischioso parallelo storico è stato lo stesso Vladimir Putin, che lo ha fatto davanti a una platea di giovani imprenditori russi. La Grande Guerra del Nord (1700-1721) durò oltre 20 anni e consentì all'imperatore russo di consolidare il possesso del territorio di San Pietroburgo e di conquistare Estonia, Livonia (nome di un territorio storicamente compreso fra le odierne Lettonia ed Estonia), l'Ingria (a Est dell'Estonia) e la Carelia (la regione sotto il Mar Bianco e a Est della Finlandia). Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 10 giugno 2022) L'invasione dell'Ucrainala guerra dello zarilcontro la Svezia: a tracciare il rischioso parallelo storico è stato lo stesso Vladimir, che lo ha fatto davanti a una platea di giovani imprenditori russi. LaGuerra del Nord (1700-1721) durò oltre 20 anni e consentì all'imperatore russo di consolidare il possesso del territorio di Sanburgo e di conquistare Estonia, Livonia (nome di un territorio storicamente compreso fra le odierne Lettonia ed Estonia), l'Ingria (a Est dell'Estonia) e la Carelia (la regione sotto il Mar Bianco e a Est della Finlandia).

ilpost : «Stava solo riconquistando quelle terre e rafforzando il potere: ora tocca a noi», ha detto #Putin parlando della g… - Agenzia_Ansa : In Danimarca vince il sì all'adesione alla difesa Ue. La premier: 'Se Putin invade e minaccia noi ci uniamo' #ANSA - GiovaQuez : Toscano (Ancora Italia): 'Io me ne vanto di essere per Putin. Tra lui e Draghi sceglierei Putin un milione di volte… - Ricochet6It : RT @intuslegens: #Putin: «Non esiste forma intermedia fra stato sovrano e colonia. Chi non è in grado di prendere decisioni sovrane è una c… - raff_lore : RT @intuslegens: #Putin: «Non esiste forma intermedia fra stato sovrano e colonia. Chi non è in grado di prendere decisioni sovrane è una c… -