Putin «come Pietro il Grande», perché il presidente russo si è paragonato allo zar (e cosa significa per la guerra) (Di venerdì 10 giugno 2022) Putin come Pietro il Grande. Almeno secondo lo stesso presidente russo che ieri incontrando i giovani imprenditori del suo Paese si è paragonato allo zar in occasione del 350mo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 10 giugno 2022)il. Almeno secondo lo stessoche ieri incontrando i giovani imprenditori del suo Paese si èzar in occasione del 350mo...

Pubblicità

rulajebreal : @Gabgar71 @FiorellaMannoia @giammarcosicuro La ???? usa gli stupri come arma di guerra…una guerra voluta da Putin che… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Lavrov: 'Con il ministro turco abbiamo parlato dei problemi di trasporto del grano ucraino che i colleghi… - _Nico_Piro_ : di cui magari dovrebbero scusarsi piuttosto che - come fanno ora - pubblicare sofisticate frasi di storici e studio… - TRACKTVinforma : @jacopo_iacoboni @destri_li Un'onda anomala, proveniente dall'Est, rischia di creare grandi squilibri economici, cu… - RisatoNicola : RT @CCKKI: @RisatoNicola Sono totalmente d'accordo con Putin, anche se non sono una 'putinista': non esiste una via di mezzo e soprattutto… -