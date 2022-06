Punture di zanzara | Rischi l’ustione se usi questo prodotto (Di venerdì 10 giugno 2022) Le Punture di zanzara sono estremamente fastidiose e, talvolta, anche dolorose. Un gesto può però peggiorare la situazione: non fatelo mai Puntura di zanzara (Pexels)Con l’estate, oltre al mare e al caldo, arrivano anche le tanto temute ed indesiderate zanzare. Questi fastidiosi insetti sono dei veri incubi per tutti ma, soprattutto, per chi le patisce particolarmente a livello cutaneo. Se alcune persone neanche si accorgono della puntura, altre invece subiscono prurito, gonfiore e persino dolore per interi giorni. questo può portare il malcapitato a cercare ogni rimedio al proprio fastidio, soprattutto se le Punture sono più di una. Un gesto, però, non solo non aiuta la situazione ma può decisamente peggiorarla: se subite delle Punture di zanzare, non fatelo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 10 giugno 2022) Ledisono estremamente fastidiose e, talvolta, anche dolorose. Un gesto può però peggiorare la situazione: non fatelo mai Puntura di(Pexels)Con l’estate, oltre al mare e al caldo, arrivano anche le tanto temute ed indesiderate zanzare. Questi fastidiosi insetti sono dei veri incubi per tutti ma, soprattutto, per chi le patisce particolarmente a livello cutaneo. Se alcune persone neanche si accorgono della puntura, altre invece subiscono prurito, gonfiore e persino dolore per interi giorni.può portare il malcapitato a cercare ogni rimedio al proprio fastidio, soprattutto se lesono più di una. Un gesto, però, non solo non aiuta la situazione ma può decisamente peggiorarla: se subite delledi zanzare, non fatelo ...

Pubblicità

Cecils33724063 : Non mi faccio di krokodil, sono solo allergica alle punture di zanzara. Sto forse io mettendomi il correttore sulle… - p10gg14 : 18 punture di zanzara in una serata, top - S0GNIALCIEL0 : ma porcodio una zanzara mi ha morso nei piedi in uno ho dodici punture nell'altro nove sembra che io abbia il morbillo nei piedi - garysgotjams : Due brufoli e punture di zanzara sul mento, e posso fare il cosplay di Crimson Mentone al Torino Comics. - AntonellaParm : Non so se capita anche a voi, ma le mie 10/15 punture di zanzara hanno un risveglio pruritoforo contemporaneo. -