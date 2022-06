PSG su Scamacca, il Sassuolo si cautela e chiude per Agustin Alvarez (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Sassuolo è consapevole che questa estate di calciomercato potrà essere quella dell’addio di diversi gioielli della squadra. Da Scamacca a Frattesi, passando per Raspadori e Berardi, le sirene di molti club iniziano a farsi insistenti. E per non farsi trovare impreparato il club neroverde ha chiuso in queste ore il primo colpo della nuova stagione. Si tratta di Agustin Alvarez Martinez, detto El Canario, attaccante classe 2001 del Penarol. Operazione da circa 12 milioni di euro, battuta la concorrenza di Southampton e Bayer Leverkusen. L’uruguaiano arriverà in Italia la prossima settimana per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. PA/MARIANA GREIF POOL Agustin Alvarez (d) esulta dopo aver realizzato un gol durante il match di Copa Sudamericana Penarol – Corinthians, ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) Ilè consapevole che questa estate di calciomercato potrà essere quella dell’addio di diversi gioielli della squadra. Daa Frattesi, passando per Raspadori e Berardi, le sirene di molti club iniziano a farsi insistenti. E per non farsi trovare impreparato il club neroverde ha chiuso in queste ore il primo colpo della nuova stagione. Si tratta diMartinez, detto El Canario, attaccante classe 2001 del Penarol. Operazione da circa 12 milioni di euro, battuta la concorrenza di Southampton e Bayer Leverkusen. L’uruguaiano arriverà in Italia la prossima settimana per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. PA/MARIANA GREIF POOL(d) esulta dopo aver realizzato un gol durante il match di Copa Sudamericana Penarol – Corinthians, ...

