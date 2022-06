Psg, Rmc Sport: Zinedine Zidane sarà il nuovo allenatore (Di venerdì 10 giugno 2022) sarà Zinedine Zidane il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. A riportarlo RMC Sport, che racconta come nonostante la volontà del tecnico fosse quella di divenire il commissario tecnico della nazionale francese, abbia ceduto alle avance del club francese. Intanto nelle ultime ore, Mauricio Pochettino ha pubblicato delle Instagram stories mentre lo immortalano festeggiare la Ligue 1 di questa stagione, sembrerebbe come un saluto alla società. In giornata dovrebbe essere ufficializzato Luis Campos nei quadri dirigenziali. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022)ildel Paris Saint-Germain. A riportarlo RMC, che racconta come nonostante la volontà del tecnico fosse quella di divenire il commissario tecnico della nazionale francese, abbia ceduto alle avance del club francese. Intanto nelle ultime ore, Mauricio Pochettino ha pubblicato delle Instagram stories mentre lo immortalano festeggiare la Ligue 1 di questa stagione, sembrerebbe come un saluto alla società. In giornata dovrebbe essere ufficializzato Luis Campos nei quadri dirigenziali.Face.

