PSG, per Icardi possibile soluzione a sorpresa: anche il River lo segue (Di venerdì 10 giugno 2022) anche il River Plate sulle tracce di Mauro Icardi, centravanti in uscita dal PSG dopo l’ultima deludente stagione disputata Secondo quanto riportato da Radio Continental, il River Plate avrebbe messo gli occhi su Mauro Icardi, attaccante in uscita dal PSG dopo l’ultima deludente annata disputata. Il club francese sarebbe disposto ad agevolarne la partenza, ma per gli argentini il grande problema è l’ingaggio, che risulta troppo oneroso per le casse del club. I contatti sarebbero comunque continui. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022)ilPlate sulle tracce di Mauro, centravanti in uscita dal PSG dopo l’ultima deludente stagione disputata Secondo quanto riportato da Radio Continental, ilPlate avrebbe messo gli occhi su Mauro, attaccante in uscita dal PSG dopo l’ultima deludente annata disputata. Il club francese sarebbe disposto ad agevolarne la partenza, ma per gli argentini il grande problema è l’ingaggio, che risulta troppo oneroso per le casse del club. I contatti sarebbero comunque continui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Glongari : Il #PSG fa sul serio per #Skriniar come anticipato da @LeParisien_75. I francesi hanno in programma di presentare u… - FBiasin : “Il #Psg prepara un’offerta per #Scamacca da 45/50 milioni”. “Il #Monza prepara un’offerta per #Pinamonti da 19/20… - Gazzetta_it : #Inter, missione 130 milioni: Psg a quota 50 per Skriniar, il Chelsea a 40 per Dumfries - morristhetop : RT @spondainter: Inter, il PSG vuole Skriniar. Lo slovacco è l’ultimo che i nerazzurri intendono vendere e per questo motivo la richiesta a… - Thom9611 : @Peppe3112_ Purtroppo per loro al psg non c'è più Leonardo ?? -