Produzione industriale in salita anche in aprile nonostante la guerra. Ma Bankitalia taglia le previsioni sul pil: quest’anno solo +2,6% (Di venerdì 10 giugno 2022) nonostante la guerra in Ucraina, le crescenti difficoltà di approvvigionamento e l’aumento dei costi delle materie prime, la frenata della Produzione industriale non si è materializzata. In aprile è aumentata dell’1,6% rispetto a marzo. L’Istat registra “il terzo mese consecutivo di crescita congiunturale dell’indice”, che cresce per i beni intermedi (+2%), quelli di consumo (+1,6%) e l’energia (+1,4%), mentre i beni strumentali risultano stabili. Rispetto all’anno precedente, l’indice aumenta del 4,2% (al netto degli effetti di calendario), trainato dai beni di consumo. La tenuta dell’industria non basta però per evitare consistenti revisioni al ribasso delle previsioni di crescita per quest’anno. Secondo la Banca d’Italia, nello “scenario di base” il pil salirà del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022)lain Ucraina, le crescenti difficoltà di approvvigionamento e l’aumento dei costi delle materie prime, la frenata dellanon si è materializzata. Inè aumentata dell’1,6% rispetto a marzo. L’Istat registra “il terzo mese consecutivo di crescita congiunturale dell’indice”, che cresce per i beni intermedi (+2%), quelli di consumo (+1,6%) e l’energia (+1,4%), mentre i beni strumentali risultano stabili. Rispetto all’anno precedente, l’indice aumenta del 4,2% (al netto degli effetti di calendario), trainato dai beni di consumo. La tenuta dell’industria non basta però per evitare consistenti revisioni al ribasso delledi crescita per. Secondo la Banca d’Italia, nello “scenario di base” il pil salirà del ...

Pubblicità

istat_it : Produzione industriale: ad aprile +1,6% rispetto a marzo e +4,2% su aprile 2021 #istat - Confindustria : L’attività industriale italiana è stimata in calo a maggio (-1,4%), con una contrazione già acquisita nel 2° trimes… - francescolett11 : RT @giuseppebaggio: @Gitro77 Avevamo la nostra moneta, il nostro tessuto industriale che copriva tutte le attività per la produzione di ogn… - AleaCaptaEst : RT @MilanoFinanza: Produzione industriale più resiliente del previsto in Italia - MilanoFinanza : Produzione industriale più resiliente del previsto in Italia -