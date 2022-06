Probabili formazioni Italia-Irlanda Under 21: qualificazioni Europei 2023 (Di venerdì 10 giugno 2022) Le Probabili formazioni di Italia-Irlanda Under 21, match valido per le qualificazioni agli Europei 2023. Appuntamento martedì 14 giugno alle ore 17.30 allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Ascoli per l’ultimo incontro del Girone. Gli Azzurrini hanno battuto per 2-0 gli irlandesi nella partita giocata a novembre a Dublino. Di seguito le Probabili formazioni. Probabili formazioni Italia U21 (4-3-3): Plizzari, Cambiaso, Viti, Okoli, Parisi; Gaetano, Miretti, Rovella; Vignato, Pellegri, CambiaghiBallottaggi: – Indisponibili: – Squalificati: – Irlanda (4-4-2): Maher; O’Connor, McGuinness, Cashin, Adaramola; Smallbone, Nosa, Coventry, Wright; Kayode, ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Ledi21, match valido per leagli. Appuntamento martedì 14 giugno alle ore 17.30 allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Ascoli per l’ultimo incontro del Girone. Gli Azzurrini hanno battuto per 2-0 gli irlandesi nella partita giocata a novembre a Dublino. Di seguito leU21 (4-3-3): Plizzari, Cambiaso, Viti, Okoli, Parisi; Gaetano, Miretti, Rovella; Vignato, Pellegri, CambiaghiBallottaggi: – Indisponibili: – Squalificati: –(4-4-2): Maher; O’Connor, McGuinness, Cashin, Adaramola; Smallbone, Nosa, Coventry, Wright; Kayode, ...

