Primavera femminile | la Roma batte il Milan 4-1 | è la prima finalista

(Di venerdì 10 giugno 2022) Lasemifinale della Final Four è della. Sul campo del Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia la squadra allenata da Fabio Melillo ha battuto ilper 4-1 grazie alla doppietta di Corelli, alla rete di capitan Massimino e allo squillo della norvegese Bergersen. Dopo unafrazione equilibrata, ad inizio ripresa le giallorosse trovano un penalty poi trasformato da Corelli. Al 49’ arriva il raddoppio con il gran colpo di testa di capitan Massimino, poi l’acuto dell’attaccante classe 2003 e, per finire, con il poker realizzato da Bergersen.del fischio finale arriva il gol della bandiera di Rossi per il clubese. Domenica le capitoline avranno la possibilità di laurearsi campionesse d’Italia per la terza volta contro la squadra che, oggi pomeriggio, ...

A Tirrenia, in provincia di Pisa, oggi venerdì 10 giugno, la Final Four del campionato di Primavera Femminile si aprirà con la sfida tra Roma e Milan, alle 11. La finale si giocherà domenica 12 giugno alle ore 17. Il titolo sarà nuovamente messo in palio nella splendida cornice del Centro di Preparazione Olimpica. La prima semifinale della Final Four è della Roma. Sul campo del Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia la squadra allenata da Fabio Melillo ha battuto il Milan per 4-1 grazie alla doppietta di Corelli. Questa mattina a Tirrenia si è giocata la prima semifinale di Primavera femminile, valevole per lo scudetto tra l'A.s. Roma e il Milan. Dopo che il primo tempo è terminato 0-0, le giallorosse hanno vinto 4-1.