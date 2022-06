Priamo Bocchi: il candidato di Fratelli d’Italia a Parma è lo stesso che mostrò il sedere a una mozione sulla violenza di genere (Di venerdì 10 giugno 2022) Il candidato di Fratelli d’Italia a Parma in vista delle amministrative del 12 giugno è Priamo Bocchi: un nome non nuovo alle cronache nazionali, pur non avendo mai coperto ruoli all’interno del partito che travalicassero la dimensione locale. Nel novembre 2020 divenne celebre per un gesto, compiuto a margine di una discussione in Consiglio comunale di una mozione contro le violenze di genere: su Facebook pubblicò una foto della schermata del videocollegamento con il quale si riunì l’assemblea – si era in piena seconda ondata di Covid – aggiungendo un uomo che di spalle mostra il fondoschiena, scrivendo: “Clamoroso! Durante la discussione della mozione Buetto sul ‘sostegno all’approvazione della proposta di legge sulle misure di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Ildiin vista delle amministrative del 12 giugno è: un nome non nuovo alle cronache nazionali, pur non avendo mai coperto ruoli all’interno del partito che travalicassero la dimensione locale. Nel novembre 2020 divenne celebre per un gesto, compiuto a margine di una discussione in Consiglio comunale di unacontro le violenze di: su Facebook pubblicò una foto della schermata del videocollegamento con il quale si riunì l’assemblea – si era in piena seconda ondata di Covid – aggiungendo un uomo che di spalle mostra il fondoschiena, scrivendo: “Clamoroso! Durante la discussione dellaBuetto sul ‘sostegno all’approvazione della proposta di legge sulle misure di ...

