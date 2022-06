Premio Vittoria Insigne alla scuola di Vittoria (Di venerdì 10 giugno 2022) Vittoria – Si terrà stasera alle ore 19:00 in Piazza Vittoria Colonna alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari una cerimonia pubblica per il conferimento Premio “Vittoria Insigne” dedicato alla sua scuola.“Vittoria Insigne” alla scuola di Vittoria per l’impegno e la continua azione di sostegno per la crescita civile e culturale della città.Dopo il forzato isolamento dovuto ai due anni di pandemia da Covid 19 che ha penalizzato gli studenti, gli Istituti della Città sono tornati a essere luoghi in cui si cresce, ci si incontra, si sperimenta la vita comune e il ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 10 giugno 2022)– Si terrà stasera alle ore 19:00 in PiazzaColonnapresenza delle massime autorità civili, religiose e militari una cerimonia pubblica per il conferimento” dedicatosua.“diper l’impegno e la continua azione di sostegno per la crescita civile e culturale della città.Dopo il forzato isolamento dovuto ai due anni di pandemia da Covid 19 che ha penalizzato gli studenti, gli Istituti della Città sono tornati a essere luoghi in cui si cresce, ci si incontra, si sperimenta la vita comune e il ...

Advertising

maviiiiaaaaaa : RT @italianarmyfam_: ?? Per le foto del family portrait #2 e #3 ogni membro dei BTS ha ricreato l’outfit di un momento importante nella carr… - AleksaYouKnow : RT @italianarmyfam_: ?? Per le foto del family portrait #2 e #3 ogni membro dei BTS ha ricreato l’outfit di un momento importante nella carr… - AlessiaA7X : RT @italianarmyfam_: ?? Per le foto del family portrait #2 e #3 ogni membro dei BTS ha ricreato l’outfit di un momento importante nella carr… - iim_not_me_ : RT @italianarmyfam_: ?? Per le foto del family portrait #2 e #3 ogni membro dei BTS ha ricreato l’outfit di un momento importante nella carr… - MgMarygrace : RT @italianarmyfam_: ?? Per le foto del family portrait #2 e #3 ogni membro dei BTS ha ricreato l’outfit di un momento importante nella carr… -