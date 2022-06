Premier League: fissato a 30 sterline il tetto massimo di un biglietto in trasferta (Di venerdì 10 giugno 2022) La Premier League ha scelto di andare incontro ai tifosi e mantenere il tetto massimo del prezzo dei biglietti del settore ospiti a 30 sterline, circa 35 euro. Il limite di prezzo è stato introdotto nella stagione 2016/17 dopo la positiva attuazione dell’iniziativa “tifosi in trasferta” in cui i club hanno anche fornito una serie di misure per i loro tifosi in trasferta. Il successo dell’iniziativa è evidenziato dai numeri. L’ultima stagione di Premier ha registrato il tetto massimo di presenze di tifosi negli stadi. Secondo la ricerca della Lega inglese, nelle 380 partite giocate di questa stagione, sono stati presenti circa 15,2 milioni di spettatori con un utilizzo medio degli stadi al 97,7% della capacità: ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Laha scelto di andare incontro ai tifosi e mantenere ildel prezzo dei biglietti del settore ospiti a 30, circa 35 euro. Il limite di prezzo è stato introdotto nella stagione 2016/17 dopo la positiva attuazione dell’iniziativa “tifosi in” in cui i club hanno anche fornito una serie di misure per i loro tifosi in. Il successo dell’iniziativa è evidenziato dai numeri. L’ultima stagione diha registrato ildi presenze di tifosi negli stadi. Secondo la ricerca della Lega inglese, nelle 380 partite giocate di questa stagione, sono stati presenti circa 15,2 milioni di spettatori con un utilizzo medio degli stadi al 97,7% della capacità: ...

