POVERA REPUBBLICA ITALIANA (Di venerdì 10 giugno 2022) Premetto al lettore che questo articolo potrebbe "apparire" scorretto ma, mi creda, non lo è. E' semplicemente empirico perché si basa sui dati e sui fatti. Pochi giorni fa siamo stati assaliti da innumerevoli e altisonanti peana in Tv, nelle radio e sulla carta stampata per la ricorrenza della festa della REPUBBLICA del 2 giugno. Giustissimo onorarla e festeggiarla perché è stata una grande conquista dei nostri Padri. Però qualcosa di enorme le è stato caricato sulle spalle e che offusca e lede la sua forza intrinseca. Se questi fardelli non le saranno prima alleggeriti e, poi, tolti sarà difficile che essa potrà svilupparsi ma potrà, al massimo forse, sopravvivere. I fardelli sono di 4 tipi e tutti rilevanti. I primi due sono la "giustizia e la stampa" che marciano a braccetto da un trentennio, fatte salve isolate eccezioni. Il fenomeno del processo mediatico vede ...

