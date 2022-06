Portonovo | nuovi parcheggi anti - caos Nel piano anche bus navetta | dal 1Â° luglio collegamenti fino alle 24 Controlli sicurezza dei

(Di venerdì 10 giugno 2022) ANCONA - Subito 500 posti auto in più. Unaaggiuntiva che farà su e giù dalo a monte alla piazzettadi notte. Eassidui alla rotatoria per chiudere la strada nel ...

Advertising

corriereadriatico.it

APPROFONDIMENTI AMBIENTE E SICUREZZA Arriva il diktat del prefetto: 'a numero chiuso,...APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE App eposteggi,va di corsa verso il numero chiuso... Portonovo, nuovi parcheggi anti-caos. Nel piano anche bus navetta: dal 1° luglio collegamenti fino alle 24. Co ANCONA - Subito 500 posti auto in più. Una navetta aggiuntiva che farà su e giù dal parcheggio a monte alla piazzetta anche di notte. E controlli assidui alla rotatoria ...Anche la moglie verrà denunciata per l’aggressione choc alla parcheggiatrice di Portonovo, avvenuta giovedì scorso nel posteggio del Lago Grande. Nel frattempo, la moglie era scesa dall’auto per provo ...