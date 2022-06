Pomezia | il sindaco Zuccalà | “L’appalto rifiuti? ‘Chiusura’ dopo l’estate | ma intanto spingiamo sulla differenziata”

(Di venerdì 10 giugno 2022)– La questionetiene banco, ora più che mai, vista la sortita delAdrianocontro l’ipotesi, voluta da Gualtieri, di realizzare un termovalorizzatore nella zona di Santa Palomba, proprio al confine con il suo territorio. Ma non sono solo le vicende esterne, ad attirare l’attenzione. C’è ancheper la raccoltacittadina. A che punto siamo, in un settore cruciale come questo? “sui– risponde il, intervistato dal Faro online – è stato oggetto di una ripubblicazione diversi mesi fa. Le motivazioni sono state ben esposte, ma principalmente si trattava di aggiornamenti normativi e convenienza economica. Le procedure di gara sono ancora in ...

giuno55 : RT @Comune_Pomezia: #Pomezia celebra il 25 aprile. Inaugurati i nuovi giardini Petrucci. Il Sindaco: "Giardini completamente riqualificati,… - Stephanos40 : @CampioneOmaggio @lupo_09 @comitato_daje @il_recidivo @DavideR46325615 @gualtierieurope Ci sono gli articoli sui gi… - zazoomblog : Pomezia il sindaco Zuccalà al fianco dei lavoratori (in sciopero) del centro Leonardo - #Pomezia #sindaco #Zuccalà… - CorriereCitta : Pomezia, il sindaco Zuccalà al fianco dei lavoratori (in sciopero) del centro Leonardo

Sono questi i due punti fondamentali toccati daldi Roma, Roberto Gualtieri , in occasione ... cioè divisa diviso tra i comuni di Roma, Albano, Ardea e, come spiega bene Stefano Liberti ...IldiAdriano Zuccalà, rispetto alla collocazione del termovalorizzatore ipotizzato e annunciato daldi Roma Roberto Gualtieri a Santa Palomba, si è così espresso: '... Pomezia, il sindaco Zuccalà al fianco dei lavoratori (in sciopero) del centro Leonardo Pomezia e Torvaianica sono pronte per accogliere cittadini ... “Bolsena è onorata e orgogliosa di ospitare un evento di così grande importanza – afferma il sindaco Paolo Dottarelli, che porterà i ...Pomezia – Il Sindaco Adriano Zuccalà è intervenuto all’assemblea dei lavoratori della Leonardo di Pomezia, ieri in sciopero per 4 ore. L’ astensione dal lavoro è stata indetta dai sindacati contro la ...