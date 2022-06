“Poco prima di lasciare l’Isola dei famosi…”. Alvin, il retroscena su Soleil Sorge (Di venerdì 10 giugno 2022) Soleil Sorge dopo Isola dei famosi. Sì, è già tornata in Italia: l’avventura (bis) delle cosiddette Piratesse in Honduras è presto terminata. L’influencer ed ex GF Vip 6 è sbarcata insieme a Vera Gemma, anche lei ex naufraga e grande protagonista di una passata edizione del reality, ma ha presto abbandonato i naufraghi. Lunedì scorso, durante la diretta, Soleil Sorge e Vera Gemma hanno aiutato i concorrenti in due prove distinte, quella dell’Uomo vitruviano e quella della Cena indigesta, riuscendo a vincerle entrambe. Il premio? Ovviamente quello che i naufraghi di ogni edizione dell’Isola dei Famosi desiderano di più: il cibo. Soleil Sorge dopo Isola: il retroscena di Alvin Insomma, le Piratesse hanno fatto toccata e fuga ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)dopo Isola dei famosi. Sì, è già tornata in Italia: l’avventura (bis) delle cosiddette Piratesse in Honduras è presto terminata. L’influencer ed ex GF Vip 6 è sbarcata insieme a Vera Gemma, anche lei ex naufraga e grande protagonista di una passata edizione del reality, ma ha presto abbandonato i naufraghi. Lunedì scorso, durante la diretta,e Vera Gemma hanno aiutato i concorrenti in due prove distinte, quella dell’Uomo vitruviano e quella della Cena indigesta, riuscendo a vincerle entrambe. Il premio? Ovviamente quello che i naufraghi di ogni edizione deldei Famosi desiderano di più: il cibo.dopo Isola: ildiInsomma, le Piratesse hanno fatto toccata e fuga ...

Pubblicità

SeaWatchItaly : ?? Terza evacuazione medica nel giro di poco tempo. Le persone a bordo della #SeaWatch3 peggiorano di ora in ora. Q… - Link4Universe : Stiamo pianificando e costruendo la prima stazione spaziale dell'umanità in orbita intorno alla Luna! Si chiamerà L… - borghi_claudio : Fra poco interveniamo a #Palermorinasce con @AlbertoBagnai e @AlbertoSamona a sostegno di Antonio Triolo e Elisabet… - alone_marg : @Pezzadazienda Ma ste feste servono ad evitarti il regalo di nascita oppure poi ti tocca anche quello? Perché se co… - PaoloReali1 : @Merca_Aison @juanito1897 Ma ti e’ appena scorreggiato il cervello? Ma informarti prima di scrivere no? All’epoca c… -