Pioggia di vendite sulle Borse con Bce e inflazione Usa al top dal 1981 Per Milano la settimana chiude a -6 | 7%

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il dato sui prezzi al consumo Usa di maggio è salito più delle stime. A Piazza Affari - ai minimi da 3 mesi - tonfo Bper dopo il piano al 2025.Euro in calo e spread in rialzo a 234 punti base

Pubblicità

sole24ore : ?? #Finanza, la pioggia di vendite, innescata giovedì da una #Bce più aggressiva del previsto sui tassi e poco incli… -

Lo Spread BTP - Bund ha archiviato la seduta a 234,1 punti, con un rally del 3,81%, mentre ladisui BTP ha portato il rendimento del decennale a balzare del 3,65% al 3,831%. Enel: ...anche su Londra - 2,12%, Parigi - 2,69%, e Francoforte - 3,08%. Vola Lo spread: 234 punti base mentre il rendimento decennale sale al 3,85%, ai massimi dal 2014. Non fa meglio Wall Street ...Crollo per Piazza Affari, la peggiore in Europa dopo le decisioni della Bce: Milano cede il 5,17% in una sola seduta, con l'indice del settore bancario che sprofonda dell'8,57%: Bper -13%, Banco Bpm - ...Francoforte cede il 2,72%, mentre Londra lascia sul terreno l1,49%. Sempre alto lo spread Btp-Bund a 226 punti base. Pioggia di vendite sui titoli bancari con i cali di Bper (-13,79%), Banco Bpm ...