Piazza Affari sprofonda e brucia 39 miliardi Borsa europee crollano dopo Bce e inflazione Usa (Di venerdì 10 giugno 2022) La Borsa di Milano chiude in netto calo, la peggiore in Europa. Sul listino milanese pesa l'effetto combinato delle decisioni della Bce e dell'inflazione Usa salita a maggio all'8,6% ai massimi da 40 anni e oltre le stime Segui su Affaritaliani.it

