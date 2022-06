Peste suina, a Roma i primi maiali domestici infetti in Italia: abbattuti tutti i capi dell’allevamento (Di venerdì 10 giugno 2022) Confermata la positività di due maiali all’interno di un piccolo allevamento familiare di Roma. Si tratta del primo caso in Italia di infezione che colpisce maiali domestici. Questo, inevitabilmente, desta non poca preoccupazione per la filiera della carne suina. Il servizio veterinario della Asl di competenza, per evitare il peggio, ha abbattuto tutti i capi del piccolo allevamento familiare all’interno della zona infetta di Roma. La Regione Lazio comunica inoltre che il monitoraggio delle Asl sarà continuo e duraturo. Leggi anche: Roma. No alla mattanza dei cinghiali, la protesta con i disegni dei bambini: ‘Gli abbattimenti non sono la soluzione’ (FOTO) Peste suina, il primo caso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Confermata la positività di dueall’interno di un piccolo allevamento familiare di. Si tratta del primo caso indi infezione che colpisce. Questo, inevitabilmente, desta non poca preoccupazione per la filiera della carne. Il servizio veterinario della Asl di competenza, per evitare il peggio, ha abbattutodel piccolo allevamento familiare all’interno della zona infetta di. La Regione Lazio comunica inoltre che il monitoraggio delle Asl sarà continuo e duraturo. Leggi anche:. No alla mattanza dei cinghiali, la protesta con i disegni dei bambini: ‘Gli abbattimenti non sono la soluzione’ (FOTO), il primo caso ...

