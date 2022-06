Pescara capitale dello sport: il 18 giugno tappa nazionale di beach rugby (Di venerdì 10 giugno 2022) Duecento atleti da tutta Italia, otto squadre in gara, due gironi di gara ed un’intera giornata di spettacolare rugby sulla spiaggia, con atleti che arriveranno non solo dall’Abruzzo, ma anche da Lazio, Marche, Puglia e Lombardia. Sono i numeri della tappa nazionale di beach rugby di Pescara. In piena attività la macchina organizzativa dell’evento, che si svolgerà il prossimo 18 giugno allo stabilimento balneare “La Capannina”. Il campo da gioco sarà allestito proprio all’interno dell’area del lido, nelle adiacenze dell’area della Madonnina e del Ponte del Mare. Non mancheranno gli stand di tutte le società sportive partecipanti, momenti di divertimento e il tradizionale “terzo tempo”. Il torneo è organizzato dalla Società sportiva ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 10 giugno 2022) Duecento atleti da tutta Italia, otto squadre in gara, due gironi di gara ed un’intera giornata di spettacolaresulla spiaggia, con atleti che arriveranno non solo dall’Abruzzo, ma anche da Lazio, Marche, Puglia e Lombardia. Sono i numeri delladidi. In piena attività la macchina organizzativa dell’evento, che si svolgerà il prossimo 18allo stabilimento balneare “La Capannina”. Il campo da gioco sarà allestito proprio all’interno dell’area del lido, nelle adiacenze dell’area della Madonnina e del Ponte del Mare. Non mancheranno gli stand di tutte le societàive partecipanti, momenti di divertimento e il tradizionale “terzo tempo”. Il torneo è organizzato dalla Societàiva ...

