Perde il lavoro dei sogni a causa della madre | il figlio non la prende bene

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 10 giugno 2022) Capita molte volte che i genitori siano protettivi nei confronti dei figli e, per quanto pensino di agire per il loro, compiano dei gesti dannosi. All’istinto di protezione si aggiunge poi talvolta un pizzico di egoismo o di debolezza e questo mix purtroppo finisce per danneggiare gli stessi figli. La storia accaduta nel Regno Unito e diffusa su Reddit dagli stessi protagonisti può fungere in effetti da insegnamento per tracciare i limiti da non valicare nel rapporto genitori-figli. Riceve un’offerta dima lala rifiuta al posto suo Un ragazzo racconta sul social network che, trovandosi nel pienoricerca di, era in attesa di risposta da parte di un’azienda per cui aveva fatto domanda. Non ricevendo riscontri aveva deciso di dedicarsi ad altro: aveva iniziato a ...