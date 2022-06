Perché il nuovo accordo Ue sui migranti non è una “svolta storica” (Di venerdì 10 giugno 2022) Il termine “storico” è leggermente abusato tra le stanze europee. Ogni anno da Bruxelles, quando si raggiunge un accordo sull’immigrazione, l’esponente di turno della commissione parla di “momento storico” o di svolta senza precedenti. Non fa eccezione alcuna anche l’ultimo documento approvato, quello che dà il via libera a un nuovo meccanismo di redistribuzione dei InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 10 giugno 2022) Il termine “storico” è leggermente abusato tra le stanze europee. Ogni anno da Bruxelles, quando si raggiunge unsull’immigrazione, l’esponente di turno della commissione parla di “momento storico” o disenza precedenti. Non fa eccezione alcuna anche l’ultimo documento approvato, quello che dà il via libera a unmeccanismo di redistribuzione dei InsideOver.

