“Perché ha lasciato l’Isola” Edoardo Tavassi ancora in infermeria | il motivo del ricovero

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 giugno 2022)è inaldei Famosi. Il daytime di mercoledì del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino è andato in onda senza il fratello di Guendalinae Marco Cucolo. I sono sono stati costretti a saltare l’appuntamento per sottoporsi a degli accertamenti medici in. Marco Cucolo ha abbandonato il gioco dopo seri problemi di salute. Come spiegato dal naufrago Gennaro Auletto, il fidanzato di Lory Del Santo, eliminata al televoto flash durante la puntata numero 22, è stato molto male e per questoè stato portato inè in...