Pentathlon moderno, il presidente Bittner osserva l'obstacle racing: possibile quinta disciplina al posto dell'equitazione (Di venerdì 10 giugno 2022) A Tesero agli Europei di obstacle racing presente anche Fabrizio Bittner, presidente della Federazione Italiana Pentathlon moderno. L'UIPM – Union Internationale de Pentathlon Moderne – ha infatti deciso di avviare con la corsa a ostacoli una fase test finalizzata a individuare la quinta disciplina che sostituirà l'equitazione a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Bittner ha parlato così a margine dell'evento in Val di Fiemme: "Siamo felici di poter presenziare a questa importante manifestazione, che ci consentirà di iniziare a orientarci nel mondo dell'obstacle racing. L'OCR, selezionata dall'Union Internationale de Pentathlon Moderne per sostituire l'equitazione dopo le ...

