Pentathlon Moderno, Coppa del Mondo: Malan e Parisi volano in finale a Ankara (Di venerdì 10 giugno 2022) Altra grande giornata per l'Italia a Ankara, in Turchia, dove si sta svolgendo la quarta tappa della World Cup 2022 di Pentathlon Moderno. Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) hanno conquistato l'accesso per la finale chiudendo rispettivamente al secondo posto con 1174 punti, alle spalle dell'atleta del Kazakhstan Vladislav Sukharev (1179), e al nono posto con 1165 punti la semifinale B. Fuori, invece, Stefano Frezza (Aeronautica) che ha chiuso al quindicesimo posto (1140 punti) la semifinale A. Sabato 11 giugno la finale maschile è in programma alle 16.10 ora locale. La gara femminile prenderà il via, invece, alle 10.10 ora locale. Tra le donne occhi puntati su Francesca Tognetti (Carabinieri).

