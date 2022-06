Pensioni, Covip: 349 i fondi in Italia a fine 2021, 8,8 mln gli iscritti (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (LabItalia) - Alla fine del 2021, i fondi pensione in Italia sono 349: 33 fondi negoziali, 40 fondi aperti, 72 piani individuali Pensionistici (PIP) e 204 fondi preesistenti. Il numero delle forme Pensionistiche operanti nel sistema è in costante riduzione. Oltre venti anni fa, nel 1999, le forme erano 739, oltre il doppio. E' quanto emerge dalla Relazione annuale sull'attività svolta dalla Covip nel2021, presentata oggi alla Camera dei Deputati. Oltre a illustrare lo stato dei settori vigilati (fondi pensione e casse di previdenza) - le cui risorse hanno complessivamente superato 310 miliardi di euro riguardando circa undici milioni di soggetti tra ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Lab) - Alladel, ipensione insono 349: 33negoziali, 40aperti, 72 piani individualistici (PIP) e 204preesistenti. Il numero delle formestiche operanti nel sistema è in costante riduzione. Oltre venti anni fa, nel 1999, le forme erano 739, oltre il doppio. E' quanto emerge dalla Relazione annuale sull'attività svolta dallanel, presentata oggi alla Camera dei Deputati. Oltre a illustrare lo stato dei settori vigilati (pensione e casse di previdenza) - le cui risorse hanno complessivamente superato 310 miliardi di euro riguardando circa undici milioni di soggetti tra ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Pensioni, Covip: 349 i fondi in Italia a fine 2021, 8,8 mln gli iscritti - - StraNotizie : Pensioni, Covip: 349 i fondi in Italia a fine 2021, 8,8 mln gli iscritti - LocalPage3 : Pensioni, Covip: 349 i fondi in Italia a fine 2021, 8,8 mln gli iscritti -