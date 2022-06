Pensioni 2023: Stato, lavoratori e azienda quanto influenzano le misure? (Di venerdì 10 giugno 2022) Orami sul nostro sito è entrato nel vivo il dibattito sulla pensione anticipata, vi è chi accusa il Governo di non avere la volontà politica di fare le cose, chi fa notare come il contesto non sia dei più rosei per fare pressione data la mancanza di risorse e chi ancora cerca di spiegare come per far in modo che il sistema sia in equilibrio sia fondamentale che non solo le persone vadano in pensione, ma che soprattutto lo Stato in primis e le aziende di riflesso investano nel lavoro e dunque nelle nuove assunzioni. Ecco che allora affinché si possa anche solo parlare di riforma Pensioni e misure di pensione anticipata bisognerebbe ricordarsi che vi sono almeno tre attori protagonisti da tenere in considerazione: lo Stato, i lavoratori e l’azienda…le domande dei lettori e le ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 10 giugno 2022) Orami sul nostro sito è entrato nel vivo il dibattito sulla pensione anticipata, vi è chi accusa il Governo di non avere la volontà politica di fare le cose, chi fa notare come il contesto non sia dei più rosei per fare pressione data la mancanza di risorse e chi ancora cerca di spiegare come per far in modo che il sistema sia in equilibrio sia fondamentale che non solo le persone vadano in pensione, ma che soprattutto loin primis e le aziende di riflesso investano nel lavoro e dunque nelle nuove assunzioni. Ecco che allora affinché si possa anche solo parlare di riformadi pensione anticipata bisognerebbe ricordarsi che vi sono almeno tre attori protagonisti da tenere in considerazione: lo, ie l’…le domande dei lettori e le ...

Pubblicità

bezzifer : La lunga corsa verso il 2023. Salvini non si fa domande ma chiede risposte a Draghi su tasse e pensioni entro sette… - umanistranieri : 2/ tutto il 2023; ha stanziato fondi per aumento delle pensioni e assegno 'una tantum' per i cittadini 3/ Parlament… - zazoomblog : Pensioni: dal 2023 previsti rilevanti aumenti per la perequazione. Ma governo e Consulta potrebbero bloccarli -… - FirenzePost : Pensioni, dal 2023 previsti rilevanti aumenti per la perequazione. Ma governo e Consulta potrebbero bloccarli - zazoomblog : Maxi aumento alle pensioni tutte le informazioni utili: cosa accadrà nel 2023 - #aumento #pensioni #tutte -