Paura al lago di Albano: famiglia di cinghiali interrompe pic-nic degli studenti (Di venerdì 10 giugno 2022) Si stavano rilassando sulle rive del lago di Albano quando una famigliola di cinghiali ha interrotto il pic-nic degli studenti. Alla vista degli ungulati i ragazzi hanno cominciato ad urlare, alzandosi immediatamente dai teli sui quali erano sdraiati poco prima. Un'irruzione inaspettata che ha letteralmente seminato il panico tra i giovani. Leggi anche: Peste suina, a Roma i primi maiali domestici infetti in Italia: abbattuti tutti i capi dell'allevamento cinghiali scorrazzano sul lago di Albano: l'accaduto La Paura nei ragazzi era evidente. Infatti, temendo un attacco da parte degli animali, i giovani si sono alzati e hanno cominciato ad urlare. Dal canto loro invece gli animali dopo aver costeggiato ...

