Parmigiana di zucchine grigliate, quelle surgelate: è perfetta, la servi in 20 minuti. Gustosissima! (Di venerdì 10 giugno 2022) Salve a tutti! Oggi vi voglio mostrare la ricetta della Parmigiana super veloce di zucchine grigliate. Il passaggio fondamentale che vi permette di ottenere un ottimo risultato è quello di dover scongelare le zucchine grigliate, a temperatura ambiente, il giorno prima. Potete decidere di impanare le zucchine nel pangrattato e aggiungere nel ripieno qualche fetta di prosciutto cotto, ma io ho preferito una versione light con poco olio, senza impanatura né salumi. A voi la scelta! Ma procediamo per gradi e partiamo dagli ingredienti. ingredienti: 1 confezione di zucchine grigliate da 450 gr 200 gr di passata sugo pronto al basilico (ho usato quello della mutti) 2 bocconcini e mezzo di mozzarella oppure filone per pizza 40 gr di parmigiano ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 10 giugno 2022) Salve a tutti! Oggi vi voglio mostrare la ricetta dellasuper veloce di. Il passaggio fondamentale che vi permette di ottenere un ottimo risultato è quello di dover scongelare le, a temperatura ambiente, il giorno prima. Potete decidere di impanare lenel pangrattato e aggiungere nel ripieno qualche fetta di prosciutto cotto, ma io ho preferito una versione light con poco olio, senza impanatura né salumi. A voi la scelta! Ma procediamo per gradi e partiamo dagli ingredienti. ingredienti: 1 confezione dida 450 gr 200 gr di passata sugo pronto al basilico (ho usato quello della mutti) 2 bocconcini e mezzo di mozzarella oppure filone per pizza 40 gr di parmigiano ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Parmigiana bianca con patate e zucchine: Veloce, pochissime calorie, davvero buona! #parmigiana #bianca #patate… - LRDPS : Ragazzi anche se le zucchine non erano fritte la parmigiana era buonissima - Dany97642129 : @LoPsihologo Parmigiana di zucchine - batteraio : RT @LRDPS: Oggi faccio una parmigiana di zucchine senza friggere le zucchine... Non lo dite a mia mamma. - LRDPS : Oggi faccio una parmigiana di zucchine senza friggere le zucchine... Non lo dite a mia mamma. -