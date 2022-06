Papa Francesco: "L'Europa senza figli non parli di sostenibilità" (Di venerdì 10 giugno 2022) AGI - "Un'Europa che invecchia, che non è generativa, è un'Europa che non può permettersi di parlare di sostenibilità e fa sempre più fatica a essere solidale. Per questo, voi sottolineate spesso che le politiche familiari non vanno considerate come strumenti del potere degli Stati, ma sono fondate in primis nell'interesse delle famiglie stesse. Gli Stati hanno il compito di eliminare gli ostacoli alla generatività delle famiglie e di riconoscere che la famiglia costituisce un bene comune da premiare, con delle naturali conseguenze positive per tutti". Lo ha detto Papa Francesco ricevendo la Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa. "Inoltre, come ricorda una vostra recente Risoluzione, il fatto di avere figli non deve mai essere considerato una ... Leggi su agi (Di venerdì 10 giugno 2022) AGI - "Un'che invecchia, che non è generativa, è un'che non può permettersi di parlare die fa sempre più fatica a essere solidale. Per questo, voi sottolineate spesso che le politiche familiari non vanno considerate come strumenti del potere degli Stati, ma sono fondate in primis nell'interesse delle famiglie stesse. Gli Stati hanno il compito di eliminare gli ostacoli alla generatività delle famiglie e di riconoscere che la famiglia costituisce un bene comune da premiare, con delle naturali conseguenze positive per tutti". Lo ha dettoricevendo la Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in. "Inoltre, come ricorda una vostra recente Risoluzione, il fatto di averenon deve mai essere considerato una ...

