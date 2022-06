Papa Francesco incontra la presidente della Commissione europea von der Leyen (Di venerdì 10 giugno 2022) La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha incontrato Papa Francesco, in sedia a rotelle per il problema al ginocchio, a Citta' del Vaticano. 10 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 giugno 2022) LaUrsula Von derhato, in sedia a rotelle per il problema al ginocchio, a Citta' del Vaticano. 10 giugno 2022

Pubblicità

Avvenire_Nei : Udienza. Il Papa: la nostra non è una professione, è una donazione - vaticannews_it : Su richiesta dei medici il Papa rimanda il viaggio in Africa - Vatican News - caritas_milano : Non possiamo più permettere che i mari e gli oceani si riempiano di distese inerti di plastica galleggiante. Anche… - Richard79612018 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco e la @vonderleyen per mettere fine alla guerra in #Ucraina. Colloquio oggi in Vaticano tra il Pontefice… - antimafia2000 : Papa Francesco: ''Addolorato per ingiustizia della Chiesa. In Sicilia molta delusione'' -