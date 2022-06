Papa contro utero in affitto e porno: “Minacce alla dignità umana” (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “La dignità dell’uomo e della donna è minacciata anche dalla pratica inumana e sempre più diffusa dell’’utero in affitto’, in cui le donne, quasi sempre povere, sono sfruttate, e i bambini sono trattati come merce”. Lo ha detto Papa Francesco in un passaggio del discorso rivolto alla Federazione delle Associazioni familiari cattoliche in Europa, ricevuta in udienza, in occasione dei 25 anni dalla fondazione. Francesco punta poi il dito contro quella che definisce la “piaga della pornografia”, è “diffusa ormai ovunque tramite la Rete: va denunciata come un attacco permanente alla dignità dell’uomo e della donna”. Si tratta non soltanto di proteggere i bambini, compito ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ladell’uomo e della donna è minacciata anche dpratica ine sempre più diffusa dell’’in’, in cui le donne, quasi sempre povere, sono sfruttate, e i bambini sono trattati come merce”. Lo ha dettoFrancesco in un passaggio del discorso rivoltoFederazione delle Associazioni familiari cattoliche in Europa, ricevuta in udienza, in occasione dei 25 anni dfondazione. Francesco punta poi il ditoquella che definisce la “piaga dellagrafia”, è “diffusa ormai ovunque tramite la Rete: va denunciata come un attacco permanentedell’uomo e della donna”. Si tratta non soltanto di proteggere i bambini, compito ...

