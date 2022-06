Paola Turani smette di allattare Enea e spiega perchè: “L’allattamento mette a dura prova” (Di venerdì 10 giugno 2022) “A malincuore si conclude qui, dopo 8 mesi, questa meravigliosa e incredibile avventura” inizia così il post di Paola Turani su instagram. L’influencer, che ha pubblicato una serie di scatti mentre allatta il piccolo Enea in diverse situazioni, dal lettone di casa a un set fotografico mentre lavora, spiega che cosa è successo e perchè ha smesso di allattare il piccolo. Paola racconta: “Ho avuto la fortuna di vivere L’allattamento esclusivo a richiesta in modo sereno e tranquillo, nonostante i momenti di sconforto e il male dei primi giorni: con copri capezzoli d’argento per sentire meno dolore, coppette protettive, creme lenitive, correzione dell’attacco e tantissima forza di volontà.” E spiega anche: ” Un giorno racconterò a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 10 giugno 2022) “A malincuore si conclude qui, dopo 8 mesi, questa meravigliosa e incredibile avventura” inizia così il post disu instagram. L’influencer, che ha pubblicato una serie di scatti mentre allatta il piccoloin diverse situazioni, dal lettone di casa a un set fotografico mentre lavora,che cosa è successo eha smesso diil piccolo.racconta: “Ho avuto la fortuna di vivereesclusivo a richiesta in modo sereno e tranquillo, nonostante i momenti di sconforto e il male dei primi giorni: con copri capezzoli d’argento per sentire meno dolore, coppette protettive, creme lenitive, correzione dell’attacco e tantissima forza di volontà.” Eanche: ” Un giorno racconterò a ...

Pubblicità

tanyasbrandshow : Paola Turani al festival di #Cannes indossa gli occhiali Marc Jacobs - MisSunshine___ : Io che mi rendo conto che Paola Turani non viene seguita solo da poveracce come me ma anche da gente che viene infl… - rossanacurto : La mia vita potrebbe tranquillamente andare avanti ma la verità è che penso ancora all’addio al nubilato di Paola Turani a Marrakech -