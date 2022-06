Paola Barale | il tradimento che gli ha spezzato la relazione | “Trovato a letto con…” | L’amante la conosce tutta Italia

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 10 giugno 2022): Ilche gli ha sconvolto la vita e ha fatto terminare il lungo amore con Raz Degan: ecco i motivi Inizialmente approdata in televisione giovanissima le venne attribuito la somiglianza alla cantante Madonna, da allora ebbe un successo incredibile cominciato proprio negli studi di Domenica In: stiamo parlando di lei, la bellissima. Per anni la donna è stata uno dei punti fondamentali della televisionena, volto principalmente attribuito a quello di valletta in noti programmi come La ruota della fortuna e Buona Domenica. Ella ha avuto una storia con Raz Degan e dopo molto tempo sono stati rivelati dei dettagli che lasciano senza parole. Come abbiamo anticipato, il successo della donna è stato attribuito per la grande ...