(Di venerdì 10 giugno 2022) «In unadel Pd c’è ildi unche sta in carcere. Ioun. Naturalmente, non ha nessuna colpa. Ma se si vuolere di relazioni, allora, parliamo anche di questo». Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio. Ha risposto così a una domanda, ad Agorà, sul caso dell’arresto di un candidato di Fi a consigliere comunale, a: «AForza Italia è parte lesa» «Purtroppo», spiega, «cose che capitano. Quando si accettano le candidature e si presentano i certificati, i partiti non sanno se un candidato potrà poi commettere qualche reato durante la campagna elettorale. Su quanto accaduto a ...

Pubblicità

stenric56 : RT @SecolodItalia1: Palermo, Tajani: «In una lista del Pd c’è il figlio di un boss, sono garantista ma se si parla di relazioni…» https://t… - SecolodItalia1 : Palermo, Tajani: «In una lista del Pd c’è il figlio di un boss, sono garantista ma se si parla di relazioni…»… - MondoPalermo : “In una lista del Pd c’è il figlio di un boss”, l’accusa di Tajani ad Agorà - blogsicilia : #notizie #sicilia 'In una lista del Pd c’è il figlio di un boss', l'accusa di Tajani ad Agorà -… - ilSicilia : #Politica #amministrative Ammnistrative Palermo, la risposta di Filoramo a Tajani: “Chiarisca immediatamente o chie… -

ilSicilia.it

Giorgia Meloni, sarà invece in piazza con Antonioe il leghista Massimiliano Fedriga a ... chiuderà nella sua Toscana, a Carrara e Lucca, mentre il leader di Azione Carlo Calenda sarà a...Antoniodovrebbe comparire venerdì a Gorizia insieme a Meloni per spignere l'uscente Rodolfo ... Se ail centrodestra è riuscito a convergere su Roberto Lagalla - l'uomo al quale Marcello ... Amministrative Palermo, Tajani: “Figlio di un boss in una lista del Pd” "Purtroppo - spiega Tajani - sono cose che capitano: quando si accettano le candidature e si presentano i certificati, i partiti non sanno se un candidato potrà poi commettere qualche reato durante la ..."Sia preciso! Altrimenti deve porgere immediatamente le sue scuse ai candidati del Pd palermitano". Così il segretario provinciale del Pd palermitano Rosario Filoramo ha risposto all'accusa lanciata d ...