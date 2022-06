Palermo-Padova | verso la finale playoff | vendita di alcolici vietata in zona stadio

Pubblicità

fattoquotidiano : Palermo-Padova, la finale delle finali: sarà la partita con più spettatori tra quelle decisive di quest’anno. Megli… - Palermofficial : ?? FULL TIME PADOVA 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile ?? #PadPal @LegaProOfficial - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO FLORIANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! PADOVA 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile… - Antonio24120145 : RT @fattoquotidiano: Palermo-Padova, la finale delle finali: sarà la partita con più spettatori tra quelle decisive di quest’anno. Meglio a… - PalermoToday : Palermo-Padova, ordinanza vieta la vendita di alcolici nella zona dello stadio -

Niente alcol nella zona dello stadio. Emanata oggi l'ordinanza sindacale che riguarda l'adozione di misure di sicurezza in vista didi domenica sera. Il fischio di inizio della finale di ritorno dei playoff che potrebbe spalancare le porte della Serie B ai rosanero, che all'andata in Veneto hanno vinto 1 - 0, è ...Emanata un'ordinanza sindacale in vista della sfida di domenica tra, valevole per la promozione in Serie B . Con il provvedimento si dispone il divieto di commercializzazione di bevande alcoliche e superalcoliche e inoltre, che la vendita di bevande ...Tutto pronto per Palermo-Padova, finale di ritorno dei playoff di Serie C. In occasione della sfida, il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, firma un'ordinanza di divieto sulla vendita di alcolici che ...Nell’attesa della finalissima di ritorno al “Barbera” tra Palermo e Padova il Comune emana le misure sicurezza e vieta la vendita di bevande alcoliche. Stop anche alla vendita di bibite in generale in ...