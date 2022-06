Palermo-Padova: per la finale di ritorno atteso al “Barbera” anche Joseph Oughourlian (Di venerdì 10 giugno 2022) Il noto finanziere, al suo terzo anno da proprietario del Padova, è atteso domenica sera al "Barbera" per la sfida contro il Palermo di Baldini Leggi su mediagol (Di venerdì 10 giugno 2022) Il noto finanziere, al suo terzo anno da proprietario del, èdomenica sera al "" per la sfida contro ildi Baldini

Pubblicità

Palermofficial : ?? FULL TIME PADOVA 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile ?? #PadPal @LegaProOfficial - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO FLORIANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! PADOVA 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile… - GDS_it : Un arbitro trentino per la finalissima dei #playoff promozione: la Can C ha designato Daniele #Perenzoni di Roveret… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo-Padova: per la finale di ritorno atteso al “Barbera” anche Joseph Oughourlian - Mediagol : Palermo-Padova: per la finale di ritorno atteso al “Barbera” anche Joseph Oughourlian -