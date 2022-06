Palermo | Conte su arresti in centrodestra | ' arginare chi cerca malaffare'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "È notizia di poco fa: un secondo arresto a, a distanza di due giorni, tra i candidati del. Un'altra accusa di voto di scambio elettorale politico-mafioso. Mentre noi del Movimento incontravamo cittadini che non arrivano a fine mese e imprenditori che denunciano la mafia rischiando la vita per cambiare le cose, alcuni candidati di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, si prodigavano a incontrare esponenti mafiosi. 'La mafia è una montagna di merda': le parole di Peppino Impastato le ricordiamo bene. E noi questo schifo e questa puzza li vogliamo lontani, lontanissimi dalle Istituzioni. Dobbiamo rispondere in maniera coesa, senza fare un passo indietro. Senza timori e a viso aperto". Così il leader del M5S Giuseppesu Facebook. "...