Palermo | Boccia | ' Lagalla non è candidato libero | città merita futuro lontano da mafia'

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Alla luce di quello che sta succedendo in queste ore a, con l'arresto di un altro esponentein sostegno di, risultano ancora più sconcertanti le dichiarazioni di Tajani e Schifani". Cosi Francesco, responsabile Enti locali nella segreteria nazionale del Pd. "È di una gravità inaudita che il capo di un partito come Forza Italia spari a zero contro l'onorabilità di un avversario basandosi su notizie senza fondamento. Ancora più squalificante è il fatto che Tajani provi poi a mistificare, come nei momenti più bui della storia di, paragonando le gravi responsabilità di chi, sostenitore didi Forza Italia, secondo gli inquirenti praticava voto di scambio, con chi invece pagando un prezzo alto sul piano personale ...

Pubblicità

Teresio_Boccia : RT @Giuseppe5813: La vita è teatro, ma non sono ammesse le prove. Anton Cechov, Il giardino dei ciliegi #12febbraio #Buongiorno Chiesa… - RadioVoceVicina : Palermo, L’Europa boccia il piano rifiuti di Musumeci. “Trizzino e Damante (M5S): “A rischio 35 milioni di euro per… -

PalermoToday

Una rivoluzione! Il pool Nel contempo, all'orizzonte diappariva il pool di giudici ... La maggioranza del CSMFalcone, il campione dell'antimafia, preferendogli un magistrato assai più ...C'è infatti l'ex premier Giuseppe Conte tra i primi a dirsi "inquieto" per l'arresto, invitando "la parte sana dia voltare pagina". Anche l'ex ministro Francesco, ora responsabile ... VIDEO | Anche Boccia attacca Lagalla: "Con la sua assenza alle commemorazioni ha detto da che parte sta" (Adnkronos) - "Alla luce di quello che sta succedendo in queste ore a Palermo, con l'arresto di un altro esponente candidato in sostegno di Lagalla, risultano ancora più sconcertanti le dichiarazioni ...Le due grandi piazze in gioco, salvo clamorosi rovesci dei pronostici, internamente sono già date più o meno per perse: Palermo e Genova. Lì andrebbe bene anche acciuffare il ballottaggio (a Palermo p ...